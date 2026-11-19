Según ha informado 'Cope', Carlos Alcaraz volverá a saltar a pista este viernes contra Flavio Cobolli en las ATP Finals.

Jugará la tercera ronda de la fase de clasificación

Carlos Alcaraz acabó su partido contra Daniil Medvedev con molestias musculares. Debía pasar pruebas antes de confirmar si seguía o no compitiendo en las ATP Finals. Pero según ha informado 'Cope', Carlos sí jugará la tercera ronda contra Flavio Cobolli.

Justo antes de pasar pruebas Carlos dejó una reflexión sobre lo que ha supuesto para él volver a competir sano después de su lesión en la muñeca derecha.

"Me he dado cuenta de que cada vez que puedo saltar a pista y competir sano es un regalo. Creo que ahora mismo soy más maduro o al menos así lo siento y me enfrento a los momentos difíciles de otra forma", dijo este jueves el tenista murciano.

La lesión le ayudó a valorar las cosas buenas del día a día: "La lesión me hizo darme cuenta de lo que es realmente importante. No es ganar o perder, tampoco las finales. Es jugar a tenis".

Carlos se mide a Flavio Cobolli este viernes a partir de las 14.00 horas. Su clasificación para las semifinales ya está confirmada.

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