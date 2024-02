El expiloto de Fórmula 1 Mika Salo se ha mostrado sorprendido con el último movimiento que ha revolucionado la parrilla. El fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari dejó estupefacto al mundo del motor, por lo que este cambio de aires ha traído consigo numerosas hipótesis.

A sus casi 40 años, el siete veces campeón del mundo abandonará Mercedes rumbo a Maranello en el que se prevé que sea el último movimiento del británico en su carrera deportiva en el 'Gran Circo'. Sin embargo, para Salo, este fichaje puede tener detrás algo más: "Creo que Hamilton sabe algo que el resto de nosotros no sabe todavía".

Lewis Hamilton abandonó McLaren en 2012 tras haber estado unido a los de Woking durante toda su vida. El de Stevenage no es un hombre que tienda a cambiar de aires habitualmente. Por aquel entonces, su llegada a Brackley resultó ser todo un éxito, por lo que es lógico imaginar que el inglés es consciente de que Ferrari puede dar un gran paso hacia delante de cara a 2025.

El expiloto quiso referirse en una entrevista al medio 'Iltalehti' a la figura de Niki Lauda, alguien clave durante toda su carrera: "Niki fue mi compañero constante durante toda mi carrera. Siempre le gustaba jugar al egoísta y sólo estaba contento de tener la imagen del empresario duro. Lo echo mucho de menos. Al igual que yo, iba directo al grano, aunque siempre teníamos nuestras discusiones".

"Ha dejado un hueco que no se puede rellenar, al igual que Dietrich Mateschitz, sobre todo, como amigos, pero también como gente carismática. No había nadie en la Fórmula 1 que podía gestionar a Niki en términos de personalidad, humor y sencillez. No le importaba ofender a nadie y tampoco necesitaba muchos contratos", concluyó.