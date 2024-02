Adiós a Mercedes, hola a Ferrari. Ese es el camino de Lewis Hamilton en la Fórmula 1. Será en 2025 y provocará un terremoto de pilotos en la parrilla. El británico ha dado los motivos por los que ha llevado a cabo este cambio.

Lo ha hecho en 'Motorsport' durante la pretemporada de Bahréin: "Tengo una gran relación con Fred (Vasseur). Obviamente corrí con él en la F2 y tuvimos un éxito increíble en la F3, también en la GP2. Ahí empezaron los cimientos de nuestra relación. Siempre hemos estado en contacto...".

"Fue realmente genial verle entrar en el equipo Alfa Romeo. Luego, cuando consiguió el puesto en Ferrari, me alegré mucho por él. Creo que las estrellas se alinearon, creo que realmente no habría sucedido esto sin él. Así que estoy muy agradecido y emocionado por el trabajo que ahora mismo está haciendo allí", dice el siete veces campeón de la Fórmula 1.

Dice que no ha sido nada fácil este cambio: "Creo que ha sido la decisión más difícil que he tenido que tomar nunca. Llevo 26 años con Mercedes, creo que me han apoyado y hemos tenido un viaje increíble juntos".

"Hemos hecho historia en la F1, es algo de lo que me siento muy orgulloso. Pero creo que también estoy escribiendo mi historia. Y sentí que era el momento de empezar un nuevo capítulo", ha sentenciado Hamilton.

Hamilton ocupará el asiento de Carlos Sainz, que ha sido uno de los pilotos más brillantes en estos entrenamientos. El español quiere reivindicarse en su último año de rojo.