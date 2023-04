Los puntos se reparten el domingo. En la carrera. O, en el caso de Azerbaiyán, la mayor cantidad de ellos se reparten el domingo y en la carrera larga. Ahí, Fernando Alonso comenzará sexto, pero a pesar de que estuvo a un segundo de la pole de Charles Leclerc y de que tiene por delante a Hamilton y a Sainz en Red Bull vuelven a señalarle como rival.

Porque no se fían. No se fían nada ni del bicampeón ni tampoco de un Aston Martin que tuvo problemas en la clasificación. Porque el DRS, el elemento que tan presente está en la fábrica de Silverstone, falló. Falló en una pista en la que hay una recta de 2 kilómetros.

Así complicado. Complicado es y fue igualar en velocidad punta a, por ejemplo, Lewis Hamilton. No fue tampoco el inglés de los más rápidos, pero aún así superó y no por poco a Fernando. Lo normal, eso sí, es que lo del DRS esté arreglado tanto para el domingo como para el sábado... y eso hace que Red Bull no quite ojo al Aston Martin.

"Tuvo sus problemas..."

"Debería haber estado más cerca, pero tuvo sus problemas", dice Helmut Marko, una de las voces más autorizadas de la marca de las bebidas energéticas.

Y sigue: "Las diferencias son enormes. Mercedes está nueve décimas tras nosotros... así que sí. Diría que Alonso es nuestro gran rival, junto con Ferrari".

Básicamente los italianos han quedado primero y cuarto. Charles Leclerc, con una vuelta prácticamente perfecta, logró la pole por delante de Verstappen y de Pérez; Sainz, en un día plagado de 'acción' y no precisamente positiva, colocó su monoplaza en segunda línea.

Y para el sábado...

Fin de semana intenso e interesante el que queda, con un sábado que tendrá una cita, otra, con la clasificación para un sprint en el que se podrán tomar riesgos.