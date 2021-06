El parón estival en Fórmula 1 se antoja determinante para dirimir el futuro de las escuderías de cara a la próxima temporada, año clave en la categoría por la ejecución del cambio normativo.

Muchos equipos ya tienen cerrado su plantel de pilotos, pero hay unos pocos que dejan abierta una puerta para hipotéticas sorpresas dadas por el rendimiento de los corredores en lo que resta de Mundial.

El culebrón está servido, sobre todo, en Mercedes. Con George Russell apretando a Valtteri Bottas desde el Gran Premio en Sakhir de la pasada campaña, muchas son las voces en F1 que apoyan el fichaje del joven británico por la escudería de Brackley y la salida del finlandés de un equipo en el que lleva desde 2017.

Incluso, desde el rival más inmediato, ven a Russell como compañero de Lewis Hamilton en 2022. Helmut Marko, asesor de Red Bull, ha dado diversas pinceladas de lo que puede ser parte de la parrilla del 'Gran Circo' el próximo ejercicio.

Marko niega que exista un mínimo de interés por el finlandés en la marca de las bebidas energéticas, argumentando que "no hay espacio", frase que destila la continuidad de Checo Pérez como compañero de Max Verstappen en la escudería de Milton Keynes.

A su vez, ve a Russell como el sustituto de Bottas en Mercedes: "Sería un paso lógico. No pueden dejar a George en Williams mucho más tiempo. Si no realizan ese movimiento, la promoción ya no tendría sentido, aunque a Hamilton no le haga feliz".

"Bottas no tiene ni que llamarnos. No hay espacio. De hecho, sólo puedo imaginarme que intercambie su asiento con Russell. Williams es la única opción viable para él", ha añadido en 'F1-Insider'.

Bottas, en Mercedes desde 2017, podría atravesar su última temporada en las flechas plateadas. El finlandés tiene claro que este verano se disiparán las dudas en torno a su futuro: "Sé por experiencia previa que lo mejor para todo el mundo es resolver las cosas cuanto antes. Pronto será el momento, pero aún no lo es".

"Todavía disfruto en la Fórmula 1. Me gusta mucho correr delante. Aún lo disfruto como en mi primer año en Mercedes", explicó recientemente el piloto de 32 años.

Russell, por su parte, mantiene la calma: "Creo que todos queremos que se decida de cualquier manera antes de las vacaciones de verano. Es lo mejor para todos".