Quedan dos carreras para la conclusión del mundial de Fórmula 1. La ventaja de Checo Pérez sobre Lewis Hamilton es de 32 puntos. Parece suficiente, pero todavía no tiene cerrado el subcampeonato. Se la jugará en Las Vegas y en Abu Dabi.

Y en Red Bull no ayudarán a Pérez. Creen que no necesita ese ayuda. Así lo ha expresado Helmut Marko en 'Racing News 365': "Pérez no necesita la ayuda de Max Verstappen...".

"Solo necesita terminar delante o justo detrás de Lewis Hamilton en Las Vegas para asegurar esa segunda posición en el mundial...", dice el asesor de la escudería de las bebidas energéticas.

Considera que Pérez afronta dos finales: "Estamos tratando estas carreras restantes como finales... así es como hemos operado desde que ganamos el campeonato de constructores en el Gran Premio de Qatar".

Christian Horner, por su parte, ha insistido en que seguirán contando con Checo para 2024: "Las únicas personas que siguen poniendo el signo de interrogación sobre él son los medios de comunicación".

"Checo será nuestro piloto el año que viene y ha tenido seis semanas difíciles, pero ha empezado a recuperar su forma. La carrera que corrió en Sao Paulo fue muy fuerte, su carrera en Austin fue fuerte y está encontrando su forma nuevamente", sentencia el jefe de Red Bull.