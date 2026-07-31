Investigan como violencia machista el asesinato de una mujer en Santander y detienen a su pareja

Agentes de la Policía Nacional ante el piso de Perines (Santander) donde ha sido hallada muerta una mujer de 27 años y detenida su pareja, un hombre de 39

Los detalles El agresor confeso es un hombre de 39 años y la víctima una mujer de 27 años. La Policía está desarrollando la investigación por este presunto caso de violencia de género, que habría tenido lugar este viernes en un piso de una céntrica calle de Santander.

La Policía Nacional ha detenido este viernes en Santander a un hombre de 39 años como autor del homicidio de su pareja, una mujer de 27 años, que ha tenido lugar a mediodía en un piso de la céntrica calle de Perines.

El arrestado ha llamado a la Policía y ha confesado los hechos, que se investigan como un supuesto caso de violencia de género, han informado fuentes policiales en un comunicado. No constan denuncias previas por violencia machista entre ambos.

El 091 de la Policía Nacional recibió a las 12.30 horas una llamada en la que se solicitaba la presencia de efectivos en el domicilio en cuestión.

Una vez personados los agentes en la vivienda, han localizado en el interior a una mujer con heridas sangrantes, posiblemente causadas con arma blanca.

Ante ello, han solicitado la presencia urgente de servicios sanitarios que, una vez el lugar, solo han podido confirmar la muerte de la víctima.

En el lugar, los policías han procedido a la detención de un hombre, pareja de la fallecida, que se ha confesado autor de los hechos. El arrestado ha sido trasladado a la comisaría de la Policía Nacional en Santander, que ha activado el protocolo establecido ante casos de violencia de género.

Así, agentes especializados en la investigación de estos hechos están practicando diligencias para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido este homicidio.

La Delegación del Gobierno en Cantabria ya ha trasladado al Ministerio de Igualdad la información recabada hasta ahora sobre este presunto asesinato machista.

'016', teléfono contra la violencia machista

El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, presta el Servicio telefónico de información, de asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres.

Lo hace a través del número telefónico de marcación abreviada 016; por WhatsApp en el número 600 000 016; a través de un chat online en la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y por correo electrónico al servicio 016 online: 016-online@igualdad.gob.es.

El 016 es un número de teléfono gratuito y confidencial que no deja rastro en la factura y que atiende las 24 horas del día en 53 idiomas. Es también accesible para personas con discapacidad auditiva y/o del habla y baja visión. Además de ofrecer información general, cuenta con un servicio de asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata para todas las personas que lo necesiten, realizada por personal especializado.

Este servicio deriva las llamadas de emergencia al 112, está coordinado con los servicios similares de las comunidades autónomas y ofrece información a las víctimas y sus entornos sobre qué hacer. Informa igualmente sobre recursos y derechos de las víctimas en materia de empleo, servicios sociales, ayudas económicas, recursos de información, de asistencia y de acogida para víctimas de violencias machistas.

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