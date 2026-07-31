Buenas noticias: Carlos Alcaraz ya entrena al aire libre para la gira de EEUU

Buenas noticias para el tenis español: Carlos Alcaraz ya entrena al aire libre para la gira de EEUU

El tenista español ha sido visto realizando golpes con la muñeca derecha en las pistas exteriores del Club de Campo de su Murcia natal a pocas semanas del inicio del Masters 1000 de Cincinnati.

La recuperación de Carlos Alcaraz avanza a pasos agigantados. El tenista español ha sido visto entrenando al aire libre esta semana en el Real Sociedad Club de Campo Murcia de su localidad natal de cara a la gira estadounidense de la ATP.

Alcaraz ha sido fotografiado junto a su equipo entrenando el juego de su muñeca derecha, esta vez con una raqueta completa sin roturas en la red. Aunque por el momento se desconocía si Carlos iba a estar presente en el Masters 1000 de Cincinnati, su presencia en pista podría adelantar su regreso.

Tras tres meses apartado de las pistas de tenis por una lesión en su muñeca derecha tras vencer al finlandés Otto Virtanen en el Barcelona Open Banc Sabadell, Carlitos podría estar de vuelta a mediados o finales de agosto, dispuesto a jugar en Cincinnati o directamente el US Open.

Independientemente de ello, hasta dentro de una o dos semanas no sabremos los planes oficiales del tenista español acerca de su vuelta al circuito ATP, donde tendrá que pelear por mantenerse en el top-3.

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