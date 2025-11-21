La reflexión de una leyenda del tenis sobre la rivalidad Alcaraz-Sinner: "Federer y Djokovic jugaban..."

Feliciano López reconoce que la diferencia entre el muriciano y el italiano con el resto de tenistas es muy grandes. Llega a comparar su ritmo de juego con el de Roger y Novak.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner han cuajado una temporada histórica para ellos y para el tenis. El murciano y el italiano han firmado el que ha sido probablemente el mejor año de su carrera a nivel de títulos y resultado. Tres de las cuatro finales de Grand Slam han estado protagonizadas por ellos.

Más allá de los 'Majors', torneos como la Copa de Maestros o el Masters 1.000 de Cincinnati también se han repartido entre Carlitos y Jannick. La realidad es que ningún tenista ha podido igualar su nivel. Incluso Novak Djokovic se ha quedado atrás en la pelea por la cima del tenis.

El serbio ha sido capaz de mantener su competitividad ante todo el circuito menos ante Alcaraz y Sinner, con quien se ha visto completamente superado. A Feliciano López, extenista, le fascina el ritmo al que juegan el número uno y dos del mundo. Les compara, en unas declaraciones a los medios presentes en la Copa Davis, con el propio Djokovic y con Roger Federer.

El director de la 'Ensaladera' no ve a nadie peleando de tú a tú con Alcaraz y Sinner: "Los números hablan por sí solos. Yo no tengo una bola de cristal, pero si me preguntas a día de hoy, a corto plazo... no veo que eso vaya a cambiar. No veo uno o varios jugadores capaces de disputarles los grandes títulos y el número uno del mundo, el trono del tenis mundial. ¿Dentro de tres años? A lo mejor viene un Sinner de Eslovenia o un Alcaraz de otro país. No lo sabe nadie... pero sí veo una diferencia abismal entre ellos dos y los demás".

"Yo he visto partidos de, sobre todo Federer y Djokovic, en los que jugaban a una velocidad brutal. No sé si Sinner y Alcaraz juegan a más... pero parecido. Quizás sean más explosivos en ciertos momentos, sobre todo Alcaraz, aunque Sinner se mueve también muy bien, solo que de diferente forma", concluye Feliciano.