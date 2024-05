El gran secreto a voces de la Fórmula 1 ya es una realidad. En la mañana de este miércoles, Red Bull ha anunciado la salida de Adrian Newey, director técnico del equipo, a final de la presente temporada.

Por medio de un comunicado, la escudería austriaca ha informado, eso sí, que el británico se centrará "en el desarrollo final y la entrega del primer hipercoche".

"Siento que ahora es un momento oportuno para entregar ese testigo a otros y buscar nuevos desafíos para mí", explica Newey en el citado texto.

Todo apunta a que el gurú desembarcará en Ferrari tras firmar una rescisión anticipada con Red Bull.

Según informa 'Gazzetta dello Sport', no tendrá periodo de 'gardening' y podrá comenzar a trabajar en el nuevo reglamento, que se ejecutará en 2026.

De desembarcar en Ferrari, la 'Scuderia' formará un auténtico 'dream team' con Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Adrian Newey y un motor que según Red Bull va "70 años por delante". Los italianos meten miedo para la nueva era de Fórmula 1.

