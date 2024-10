Red Bull es el equipo que está investigando la FIA. Este jueves se anunció que una escudería se estaba saltando las normas y estaba cambiando las alturas en parque cerrado. Y la 'BBC' confirmó que era equipo de las bebidas energéticas. Y Max Verstappen ha reaccionado a esta noticia durante el Gran Premio de Estados Unidos.

Y no le ha dado ninguna importancia. De hecho, ha asegurado que ese botón era visible para todo el mundo y que cualquiera podría haberlo visto desde hace muchísimo tiempo.

Esto ha dicho el líder del campeonato: "No ha pasado nada de nada. Es abierto para todos, cualquiera puede verlo y es una herramienta sencilla cuando las piezas están desmontadas. Pero una vez el coche está construido no se puede tocar. Así que para nosotros no cambia nada".

"Cuando lo leí, estaba pensando en cómo algún equipo podría estar haciendo eso y luego me he enterado de que estaba relacionado con nuestro equipo. Ni siquiera lo hemos mencionado en una sola reunión", dice el tres veces campeón del mundo y en camino hacia el cuarto consecutivo.

Las mejoras de Austin

Red Bull ha llevado novedades para Austin. Aunque deberá cambiar ese famoso botón de las alturas, también tienen piezas nuevas. Pero Max pide paciencia. "Habrá que confiar más en los datos, porque con solo un entrenamiento es bastante difícil. Te subes al coche, ese es el paquete e intentas hacer el balance y encontrar el mejor set-up posible. Tienes que confiar más en los ingenieros", detalla el neerlandés.

"No espero que de repente tengamos un coche dominante, hemos tenido estas limitaciones en el coche prácticamente toda la temporada y ahora estamos intentando mejorarlo, apunta Max.

Y deja claro que si el coche es competitivo, él estará arriba: "Cuando el coche es capaz de hacer un buen resultado, yo cumpliré con los resultados y cuando no sea posible, será un poco más difícil. Claro que quiero ganar carreras y campeonatos, si sucede bien y si no, así es la vida...".