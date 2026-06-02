El elogio de David Ferrer a Rafa Jódar antes de su duelo contra Zverev: "Va a dar mucho que hablar"

El capitán de La Armada y extenista español ha analizado el encuentro entre Jódar y el teutón, y se ha deshecho en halagos hacia el joven tenista debido a su edad y estilo de juego.

Rafa Jódar debutará este martes a las 13:00 (hora española) en la pista Philippe Chatrier de Roland Garros. La pista central del Abierto de Francia, donde han jugado leyendas del tenis y los mejores jugadores del mundo, presenciará el partido de cuartos de final del español contra Alexander Zverev.

De esta forma, un tenista español vuelve a disputar esta ronda de forma ininterrumpida desde 1997. Entre los tenistas españoles que han estado en cuartos de final, destacan Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero y David Ferrer, entre otros más.

Por su parte, Ferrer, quien es capitán de España en la Copa Davis desde 2023 representando a 'La Armada', ha recordado su paso por la arcilla parisina y ha mostrado su afición por Jódar. "Ya está demostrando que puede competir contra los mejores, sin duda", destaca David en declaraciones para el 'Diario AS'.

"Tiene un ritmo de bola propio de un top-10 y, además, cuenta con mucho margen de mejora. Y Zverev, bueno, yo creo que está ante una gran oportunidad. Veremos cómo lo encara Rafa físicamente. Para mí es muy importante que se encuentre bien en ese aspecto para poder competir con Zverev durante todo el encuentro", añade el capitán de 'La Armada', sobre cómo debe afrontar Jódar el partido.

Por último, Ferrer ha recordado la precocidad del tenista español en el tenis para resaltar todo aquello que está consiguiendo este año. "Al final, no olvidemos que Jódar solo tiene 19 años, pero lo que está consiguiendo es algo muy grande. Pienso que va a dar mucho que hablar en el tenis español. Es un tenista con condiciones para estar entre los mejores", concluye el extenista y representante de España en la Copa Davis.

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