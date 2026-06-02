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Rafa Jódar confía en ganar a Zverev en Roland Garros: "Si mi tenis está a la altura..."

El joven tenista español se batirá en duelo ante el número tres del ranking ATP este martes a las 13:00 horas, en un partido que ve posible ganar "si las cosas van bien".

Rafa JódarRafa JódarAgencia EFE

Rafa Jódar continúa haciendo historia en Roland Garros. El joven tenista español ya está en los cuartos de final del Abierto de Francia, y ahora afronta un reto superior al mediarse ante Alexander Zverev, top 3 del ranking ATP, por el pase a las semifinales del torneo este martes a las 13:00 (hora española).

El de Leganés se presenta en la quinta ronda de la arcilla parisina después de batir a Aleksandar Kovacevic, James Duckworth, Alex Michelsen y Pablo Carreño Busta; y ascender al top 23 del mundo. Sin embargo, el español todavía no se ha enfrentado en partido oficial contra el teutón.

"Es otro formato de juego, intentaré dar lo mejor de mí y disfrutar el partido, porque no todos los días se juega contra un número 3 del mundo en unos cuartos de final de Roland Garros", afirma Jódar en una entrevista para 'Eurosport'.

En sí, el joven tenista confía en que cuenta con posibilidades de hacer frente a Zverev, sobre todo "si las cosas van bien y mi tenis está a la altura". Para Jódar, el tenista alemán es uno de los mejores del circuito y cree que "es cuestión de tiempo que consiga un Grand Slam".

Es por ello que, ante la ausencia de Carlos Alcaraz y las derrotas de Jannik Sinner y Novak Djokovic, Zverev es el tenista con más probabilidades de ganar Roland Garros este año.

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