España tuvo el corazón en un puño cuando en la salida del Gran Premio de Bahrein Lance Stroll golpeó con su alerón delantero la rueda trasera derecha de Fernando Alonso.

El miedo a un posible pinchazo del bicampeón del mundo de Fórmula 1 se mantuvo durante un par de vueltas hasta que se confirmó que su Aston Martin estaba en perfectas condiciones.

En el antepodio, tras terminar tercero en Sakhir, Alonso y 'Checo' Pérez mantuvieron un curioso análisis de la salida.

Y es que ambos creían que había sido Hamilton quien había golpeado al asturiano. "¿Lewis te da en la salida o qué?", le preguntó el mexicano.

"No, me tocaron en la (curva) 4. Iba quinto y ahí me tocó", respondió Fernando, a lo que Pérez replicó: "Hamilton".

En ese momento, viendo la imagen, Alonso vio que se trataba de su compañero, Stroll: "Ah no, Lance".

"Y ahí me tocó George también", añadió el ovetense, que posteriormente protagonizó un llamativo momento con 'Checo' en la rueda de prensa posterior al podio cuando el azteca afirmó que fue "bonito ver a tres coches de Red Bull" en el cajón.