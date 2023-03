Desde Red Bull está clara la consigna contra Aston Martin: en Milton Keynes escuece el gran paso adelante y rendimiento de la escudería de Silverstone y le han declarado la 'guerra' al equipo verde.

Helmut Marko, asesor de los de las bebidas energéticas, primero acusó a Dan Fallows, ingeniero de los británicos y ex de los austriacos, de copiar su coche y robar documentación.

Después de la carrera, Marko volvió al ataque y se refirió al Aston Martin como un Red Bull verde: "¡Había tres Red Bull en el podio!".

Parece que las palabras del asesor son la línea de comunicación de los vigente campeones ya que en la rueda de prensa después del podio, 'Checo' Pérez, corporativo como siempre, también le soltó la pulla a Alonso.

El mexicano aseguró que "es bonito ver tres coches de Red Bull en el podio", a lo que Max Verstappen respondió con una mirada a Fernando para comprobar su reacción, mientras que el asturiano replicó con una sonrisa que esconde más que esclarece.

La realidad es que Aston Martin, con los fichajes de Dan Fallows, ex de Red Bull, y Eric Blandin, ex de Mercedes, ha confeccionado un monoplaza con un diseño global similar al de las bebidas energéticas, pero mezclándolo con un tren trasero inspirado en Mercedes y un alerón delantero y entradas de aire inspiradas en Ferrari.

