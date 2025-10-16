Sinner construye a su tenista perfecto: cositas de Rafa Nadal, Alcaraz...

El italiano ha armado el que para él sería el jugador perfecto en base a atributos como el saque, la derecha, el revés o las voleas.

Jannik Sinner se enfrentará este jueves a Novak Djokovic en las semifinales del Six Kings Slam tras derrotar este miércoles a Tsitsipas en dos mangas.

Estando en Riad (Arabia Saudí), al número 2 del mundo le han pedido que construya a su tenista perfecto, y la respuesta no dejará indiferente a nadie.

En cuanto al saque, el italiano apuesta por el mítico John Isner, uno de los mejores sacadores de la historia.

La derecha sería la de Carlos Alcaraz, mientras que en el revés apuesta por Novak Djokovic. Las voleas, terreno de Roger Federer.

Rafa Nadal aparece en su lista por su fortaleza mental, y Alcaraz, junto a Federer, repiten en cuanto a inteligencia táctica.

Por último, en lo referido a juego de pies, Sinner se queda con Djokovic quien, por cierto, aseguró que el italiano es el jugador que más se le parece.