Dani Pedrosa señala cuál es el gran problema de Marc Márquez con sus equipos

El que fuera compañero del ilerdense ha explicado que "a la hora de desarrollar la moto no es la mejor guía" ya que camufla los problemas de la moto.

Analizando la carrera de Marc Márquez en un documental de 'DAZN' después de que el de Cervera se coronase eneacampeón del mundo en Motegi, Dani Pedrosa ha tocado un tema muy interesante.

Todos conocemos las fortalezas del '93'y todo lo que le da a sus equipos pero, ¿tiene algún problema el actual piloto de Ducati?

Según el 'samurái' sí, y es que al ser capaz de camuflar los problemas de la moto con su talento, esto dificulta que se le pueda tomar como "guía" para el desarrollo de la misma.

"A la hora de desarrollar la moto no es la mejor guía, porque él puede sobreponerse a ciertos problemas que otros pilotos no. Lo que fue más difícil para mí fue que con los años, como él se convirtió en el piloto número uno, pues después fue él quien llevó el desarrollo de la moto, y eso me perjudicó a medida que fueron pasando los años", ha explicado Pedrosa, que compartió equipo con el ilerdense en Honda.

Y, fruto de esos años como vecinos de box, Dani sabe muy bien de lo que es capaz Márquez cuando el viento no viene a favor.

"A Marc le puedes cambiar el setting de la moto y te hará el mismo tiempo. Esa habilidad para desarrollar resultados, aunque la situación no sea ideal, es un hándicap para el ingeniero del equipo, porque te puedes confundir si el piloto es capaz de sobrellevar ciertas carencias", ha añadido el probador de KTM.