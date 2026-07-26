Tremendo susto: Escalofriante accidente de Kuss en el Tour de Francia que pudo haberle costado la vida

El ciclista estadounidense lideraba cómodamente cuando una primera caída a algo más de siete kilómetros del final le hizo perder seguridad y sufrir otro accidente poco más adelante que pudo resultar fatal para el deportista.

Sepp Kuss ha sido el gran protagonista del momento más escalofriante de la 20ª etapa del Tour de Francia 2026. El ciclista estadounidense sufrió una impactante secuencia mientras lideraba la carrera, llegando a chocar contra las protecciones al borde de un precipicio. La intervención de las redes de seguridad fue absolutamente providencial.

La aciaga jornada de Kuss comenzó con una primera caída a la salida de una curva, de la cual logró rehacerse rápidamente para continuar con la marcha. Sin embargo, apenas unos minutos después, el corredor del Visma volvió a perder el control. Una situación límite que hizo mantener la respiración a todos los espectadores del evento así como al resto del pelotón y que, por suerte, se ha saldado sin consecuencias mayores.

Este incidente decantó además el desenlace de la jornada en favor de Richard Carapaz, que aprovechó el accidente de Kuss, que lideraba en solitario a 5,9 kilómetros de meta kilómetros de meta, para rebasarle y lanzarse hacia el triunfo de la etapa. A pesar del susto y del golpe, el estadounidense también pudo acabar el tramo.

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