Enfado monumental de Novak Djokovic con el público de Roland Garros durante sus saques

El tenista serbio se mostró molesto ante el juez de silla debido a los reiterados gritos del público durante sus saques. A pesar de ello, salió victorioso de su duelo contra Valentin Royer.

Quejas, abucheos y un récord casi imposible de batir. Así se podría resumir el segundo partido de Novak Djokovic en Roland Garros. El serbio ha hecho historia al convertirse en el tenista con más partidos disputados en el Abierto de Francia tras su victoria contra Valentin Royer (3-6, 2-6, 7-6, 3-6).

En concreto, 'Nole' disputó su encuentro número 120 en la arcilla parisina, superando los 119 partidos de Roger Federer, en un duelo marcado por los abucheos del público hacia el veterano tenista y su correspondiente reclamación al juez de silla.

Djokovic supo imponerse de forma sencilla ante Royer en cuatro mangas, aunque se vio frustrado en ciertos momentos del partido a causa de los gritos de parte del público en sus saques. "No hay respeto, no hay respeto", señaló el serbio al juez de silla, tras no poder realizar varios saques.

Su enfado fue notable durante la segunda mitad del encuentro, donde perdió el tercer set en beneficio de su oponente. Sin embargo, se repuso rápidamente y venció al francés en el cuarto set.

En contraposición, Royer lanzó un dardo a Djokovic por sus quejas, acusándole de hacerlo para causar una reacción en su rival. "Lo vi quejándose un poco y estirándose. Típico de Novak. Lo hace para intentar ver cómo reacciona el oponente", comentó el francés en rueda de prensa.

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