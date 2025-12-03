Jorge Martín se fija en Márquez: "No me quiero comparar con él, pero..."

El piloto de Aprilia dice que Marc es "el ejemplo de que se puede resurgir": "No digo ganar, porque eso no se puede asegurar, pero sí competir al 100%".

Jorge Martín ha vivido un 2025 terrible de lesiones. En ningún momento le ha dado tiempo a recuperarse. No se ha podido adaptar a la Aprilia, una moto que ha demostrado que puede estar para ganar en MotoGP. Y para volver a su mejor nivel se fija en Marc Márquez, aunque deja claro que no se quiere comparar con él.

En palabras que recoge 'Motosan' este miércoles, Jorge habla de su recuperación: "Hay que entender que ni los buenos momentos son tan buenos ni los malos tan malos. Márquez es un ejemplo de que se puede resurgir. No me quiero comparar con él, pero sí siento que ahora me toca a mí".

"No digo ganar, porque eso no se puede asegurar, pero sí competir al 100%. Ese es mi objetivo", dice el piloto madrileño, campeón el año pasado con Pramac Ducati.

Ha sido un año de aprendizaje. Un año de madurar. "Porque este 2025 me ha hecho madurar en muchos aspectos, no solo profesionales, también personales. Cuando tienes tantos miedos y dudas, aprendes a descubrir qué quieres realmente. Eso me ha dado fortaleza para el futuro", detalla Jorge.

¿Ganar a Márquez el año que viene?

En 2026 Marc Márquez volverá a ser el gran favorito. Buscará el décimo. Martín asume que ganarle será muy difícil: "Creo que ganarle a un Marc en plena forma será muy complicado...".

"Lo que hagan los demás no puedo controlarlo. Lo que sí sé es que Aprilia está haciendo un gran trabajo y que daremos un paso más grande el año que viene. Toca confiar y trabajar duro", cierra Martín.