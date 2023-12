Hay vida después de Fernando Alonso. O, mejor dicho, habrá vida después de Fernando Alonso. Con Carlos Sainz como piloto de Ferrari, en Red Bull se frotan las manos con lo que puede dar de sí un Pepe Martí que es la gran promesa y la gran esperanza de la F1 española. El joven piloto, representado por la agencia del asturiano, viene de plantar batalla en F3 y ya en 2024 estará en F2 bajo la 'protección' de la marca de las bebidas energéticas.

A sus 18 años, el catalán viene pistando más que fuerte en el mundo de los monoplazas, y en una entrevista para 'El Confidencial' ha puesto a Alonso en un altar.

"Nací cuando él ganó su primer Mundial. Luego le veía con ese Renault amarillo y naranja, con el Ferrari... he crecido viendo cómo ganaba carreras y lograba podios y poles. Siempre ha sido mi inspiración", cuenta.

"Compartir cualquier cosa con Alonso..."

Ahora, en su agencia 'FA14': "Es muy fuerte. Para ese niño pequeño es un sueño hecho realidad. El compartir cualquier cosa con Fernando... es toda una experiencia".

"Es muy especial. Llevo allí ya dos años y he normalizado un poco el estar con él. Pero sí, hay días en que vivo mi sueño de niño pequeño. Conocerle, compartir cosas. Es una experiencia muy especial e inolvidable", insiste.

Y es que Alonso es único: "He visto de primera mano esa competitividad. No conozco a nadie tan competitivo. No sabía ni perder al fútbol. En mi familia me tachan de lo peor, pero Fernando es otro nivel".

"Un día, en el simulador..."

"Un día estábamos en el simulador, con el GP de Qatar para la F1. Estábamos Fernando, Bortoletto y yo. Los tres, bastante parejos. Cuando quedaban cinco minutos nos dice 'hago unas vueltas más y me voy'. De repente hace la vuelta rápida por tres décimas", relata Martí.

Todo, con su explicación: "Le preguntamos que qué había cambiado en el 'set up'. Luego vimos que cambió de blandos a superblandos. Hace la foto, la sube a redes y se marcha".

Los consejos del 'maestro'

Martí, además, habla sobre los consejos que le da Alonso: "Son específicos para cada pista. En Mónaco te dice que hay que localizar referencias, cosas fijas. Pero más que eso es la mentalidad".

"Si un coche está para ser quinto hay que hacer un tercero. Y si está para P15, un P12. Siempre hay que sacar el máximo rendimiento. Es lo que más me ha impactado", sentencia.