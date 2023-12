Max Verstappen no ha dejado nada, o casi nada, para los demás en el Mundial de Fórmula 1 de 2023. El neerlandés de Red Bull, campeón con 290 puntos de ventaja sobre Sergio Pérez, habría sumado ya su tercer título simplemente con los números que tenía tras la sprint de Bélgica, en julio... y ha terminado el curso con 19 victorias. Con 19 victorias de 22 carreras disputadas.

Y es que no ha habido nadie capaz de plantarle cara. Tan solo su compañero, en Arabia Saudí y en Azerbaiyán, y Carlos Sainz, en Singapur, rascaron algo algún domingo. Tan solo ellos dos pudieron con un piloto que será, claramente, el gran rival a batir de cara a 2024.

Porque no todo, o no solo, es cosa del coche. Porque la misma arma tenía Sergio Pérez, pero Verstappen aporta algo que el azteca no. Y así lo ha afirmado Christian Horner, jefe de ambos, en palabras que recogen en 'Motorsport'.

"No solo quiere ganar, quiere dominar"

"Esa capacidad que tiene para adaptarse. Para sacar todo del coche... y esa confianza en sí mismo", cuenta.

Porque no se cansa de competir: "Es algo que demuestra una y otra vez. Incluso en una vuelta de salida de boxes, o en carrera, o en la primera vuelta de los primeros Libres...".

"No se deja nada en la mesa. Quiere ganarlo todo. Eso impulsa y motiva a todo el equipo. Es inflexible en su búsqueda del máximo. De sacar todo el rendimiento", insiste.

Ahí es dónde aparece Max: "No solo quiere ganar. Quiere dominar. Es algo que se ve en todos los grandes deportistas. Buscan la perfección, y quieren destacar por encima de los demás. Es un talento excepcional".