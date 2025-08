La vivienda, más inaccesible que nunca: un trabajador necesitaría 52 años de su salario para comprar

La situación de la vivienda en España es crítica, con precios disparados desde la pandemia, dificultando el acceso a la propiedad, especialmente para los jóvenes. Según la UGT, un trabajador necesitaría 52 años de salario neto para comprar una vivienda media. Esto empuja a muchos al mercado del alquiler, donde la tensión hace casi imposible ahorrar. Adrián, por ejemplo, ve cómo su sueño de ser propietario se aleja, ya que sus ahorros no son suficientes. Incluso quienes tienen buenos salarios enfrentan barreras, como el ahorro necesario para una entrada de 70.000 euros. A pesar de la gravedad, no se prevé una burbuja inmobiliaria, ya que las entidades bancarias solo prestan a perfiles solventes.

Dramática, frustrante e inasumible. Es la situación de la vivienda en España. Los precios se han disparado desde la pandemia, lo que ha provocado que muchas personas, especialmente los jóvenes, ni siquiera puedan pensar en ser propietarios.

Con los sueldos actuales, un trabajador necesitaría unos 52 años de su salario neto para comprar una vivienda media en España, según un informe de la UGT. Esto hace que muchos se vean abocados al mercado del alquiler, que a su vez, al estar enormemente tensionado, imposibilita ahorrar para adquirir un inmueble.

Adrián es un buen ejemplo del sufrimiento de los jóvenes con la vivienda. Hace tres años, calculó que en 2026 podría comprarse una vivienda. Sin embargo, a un año de esa fecha límite, está todavía más lejos de lograr su objetivo. "Al principio pensábamos en tres o cuatro años. Ahora, siendo realistas, tenemos que irnos a seis y sacrificando muchas cosas", asegura.

Los 300 euros que ahorra de media al mes no son suficientes y su sueño de ser propietario no para de alejarse: "El precio sigue subiendo y ves que el salario no te da".

Una situación de la que no se libran ni siquiera aquellos que tienen buenos salarios, ya que la principal barrera de entrada para conseguir una hipoteca no es el sueldo, sino el ahorro necesario para pagar la entrada, que ronda los 70.000 euros.

Sin embargo, pese a que la situación es límite, aún estamos lejos de que estalle una burbuja inmobiliaria. "Las entidades bancarias dan liquidez a perfiles muy solventes, si sumamos eso a la escasez de vivienda se acaba haciendo muy difícil que exista una burbuja en el corto plazo", explica el experto hipotecario José Paino.

Una noticia extraordinaria para grandes fondos y rentistas y muy mala para quienes, como Adrián, no tienen un sueldo que les permita adquirir su primera vivienda.