Las estrategias de Ferrari han sido muy polémicas en los últimos tiempos en la Fórmula 1. Pero Carlos Sainz defiende a los suyos y apunta que este no ha sido el problema en este calendario de 2023. Si han sido superados por Mercedes no ha sido por las estrategias.

Así lo justifica en 'Motorsport': "Realmente no creo que hayamos perdido tantos puntos con la estrategia este año. No acertamos en algunas carreras, sí, pero no fue nuestro Talón de Aquiles".

Asegura que está "lejos" de ser su mayor problema y también apunta que sus rivales cometen errores: "A lo largo de las 22 carreras, Mercedes y Red Bull también cometieron errores estratégicos. Si nosotros hemos cometido más errores, entonces quizás todavía haya algo que optimizar".

Recuerda los problemas de degradación que han sufrido en casi todos los escenarios: "Si tu coche no es tan rápido el domingo y además está forzando más los neumáticos que tus rivales, entonces es más difícil acertar con la estrategia".

"Con un mayor desgaste de los neumáticos, siempre corres el riesgo de que te ataquen con un undercut, y prácticamente no puedes intentar un overcut tú mismo. Eso te da muy poco margen de maniobra estratégicamente", ha sentenciado el piloto español, que protege a los suyos.