Jos Verstappen, padre de Max Verstappen, prefiere que gane su hijo en la Fórmula 1 a él mismo en los rallies. Así lo ha manifestado explicando que siente una "adrenalina increíble" al ver al Red Bull cruzando la línea de meta en primera posición.

"Créeme, yo también sentía esa adrenalina con Max. Pero ha llegado a una fase en la que ya no tengo que hacer nada, y es hora de que empiece a hacer cosas divertidas para mí. Y me gusta mucho hacerlo, porque necesito esa adrenalina", ha comentado Jos.

Eso sí, prefiere no comparar ambas cosas: "No se puede comparar la sensación de correr tú mismo en un coche y la de ver una carrera. Es muy diferente, pero no más emocionante, porque ver a Max es tan emocionante como correr yo mismo".

"Prefiero que gane Max, que yo mismo. Pero, por supuesto, sería mejor si los dos van juntos: Max gana en un coche de Fórmula 1, y yo gano en un coche de rally. Ese es nuestro objetivo siempre", ha dicho el padre del tricampeón de la Fórmula 1.

Jos ha acompañado a Max desde que comenzara su carrera en la F1. Y en los últimos años ha disfrutado de los éxitos de su hijo, que desde 2021 no ha parado de ganar con el Red Bull.