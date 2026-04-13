¿Qué pilotos son mejores en las salidas de la nueva Fórmula 1? Increíbles estadísticas de Alonso y Sainz

Los dos españoles tienen una amplia destreza a la hora de adelantar coches en la salida. Sus número son espectacular en contraste con la realidad que viven en sus respectivas escuderías.

Ni Fernando Alonso ni Carlos Sainz han comenzado 2026 de la manera en la que esperaban. Los dos representantes españoles de la Fórmula 1 se han visto envueltos en dos dinámicas muy negativas en cuanto al desarrollo de sus respectivos monoplazas se refiere.

Fernando ha estado luchando por solo terminar carreras este inicio de año. Sainz, con algo más de velocidad, ha podido conseguir puntos pero es evidente que, con respecto a 2025, la situación del madrileño ha empeorado en Williams.

Más allá de que, por desgracia, ambos estén ocupando las últimas posiciones en estas primeras carreras, muchos piensas que son dos pilotos de mucho talento. Esta opinión se traduce también en datos.

Una destreza que los dos dejan patente en la salida de los grandes premios. Carlos Sainz es el piloto que más posiciones ha ganado en el comienzo de las carreras. Un total de 12 adelantamientos le convierten en el corredor más efectivo en este ámbito.

Le sigue muy de cerca, con 10 adelantamientos, Fernando Alonso. Ni uno de los peores coches de la parrilla es capaz de anular la increíble capacidad que tiene el asturiano de adelantar en las salidad.

Hamilton y Leclerc son los siguientes en la lista con nueve y ocho 'pasadas' respectivamente. El peor, Nico Hulkenberg que, en lo poco que llevamos de temporada, ha perdido un total de 20 posiciones en el inicio de las carreras.