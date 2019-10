Parece que para la F1, o mejor dicho para la FOM, Carlos Sainz es un piloto fantasma. A pesar de su exhibición en Japón, pista en la que acabó en quinta plaza, las cámaras de televisión pasaron completamente por alto su gran carrera y apenas gozó de minutos en pantalla.

Carlos Sainz padre, viendo lo visto (o mejor dicho, sin ver lo que él quería ver), estalló contra la realización de la FOM por los pocos minutos en los que se pudo ver a su hijo en pantalla.

Todo por una pregunta de la cuenta de Twitter de la F1, en la que, como cada semana, lanzaban la cuestión de quién había sido el mejor piloto del Gran Premio. Ahí fue cuando Carlos padre no tuvo más remedio que responder. "Sainz, ¡pero parece ser que es invisible!".

Sainz but seems to be invisible!!