Un buque auxilió este miércoles a un cayuco que llegó a El Hierro.

Los detalles El presidente de Canarias ha solicitado este miércoles formalmente que la UME se desplace a la isla para ayudar en la crisis migratoria y Defensa está preparando apoyo ante la llegada de más embarcaciones.

Este miércoles, un cuarto cayuco arribó al puerto de La Restinga, en El Hierro, con 188 personas a bordo, tras siete días de travesía desde Tanjhi, Gambia. Entre los ocupantes había 12 mujeres y dos menores. La crisis migratoria en Canarias ha llevado a declarar el nivel 2 de emergencia. Ese mismo día, llegaron otros cayucos con migrantes de Senegal, Guinea y Mali. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, solicitó la intervención de la Unidad Militar de Emergencias para hacer frente a la situación. Desde principios de año, han llegado 28.103 migrantes a Canarias, con un notable aumento en octubre y noviembre.

Un nuevo cayuco, el cuarto del día, ha llegado la tarde de este miércoles al puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro, con 188 ocupantes que habían salido hace siete días de Tanjhi, en Gambia. Fuentes de los servicios de emergencia han informado a EFE que entre los ocupantes se encuentran 12 mujeres y dos menores. Este mismo miércoles, Canarias ha declarado el nivel 2 de emergencia por la crisis migratoria.

Los migrantes proceden de Senegal, Guinea, Gambia, Guinea Bissau y Mali. Se trata del cuarto cayuco que llega este miércoles a la isla de El Hierro y el segundo de la tarde después de que sobre las 16:00 llegara otro por sus propios medios al puerto de La Restinga, con 65 ocupantes, todos ellos senegaleses.

Las fuentes han informado a EFE que este cayuco también llegó a El Hierro tras siete días de navegación desde su salida del puerto de Mbour, en Senegal. Entre los ocupantes de la precaria embarcación se encuentran siete mujeres y cuatro menores.

Durante esta madrugada llegó una embarcación con 88 migrantes, entre ellos ocho mujeres y cinco mejores. Estas personas procedían de Senegal, Costa de Marfil, Gambia y Guinea y llevaban siete día de navegación desde su salida de Banjul,en Gambia.

El segundo cayuco llegó sobre las ocho de la mañana con 102 personas, entre ellos cuatro mujeres y ocho menores. Según sus testimonios, llevaban siete días de travesía desde Senegal con personas de esta nacionalidad, de Mali y Guinea. Fuentes de los servicios de emergencias han informado que está prevista la llegada de una nueva embarcación localizada por la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

Esto ha ocurrido después de la cifra récord registrada este martes, cuando llegaron a la isla 2.100 inmigrantes en 14 cayucos, entre ellos un fallecido y una niña de cuatro días nacida en el Atlántico. Es la cifra más alta para un solo día desde que hay registros en España, según datos recopilados por EFE en los servicios de emergencia en La Restinga. Esos números incluyen, al menos, a 203 mujeres y 127 menores.

Clavijo pide a la UME y Defensa prepara apoyo

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha solicitado este miércoles formalmente que la Unidad Militar de Emergencias (UME) se desplace a El Hierro para ayudar en la crisis migratoria que vive la isla, en particular en la asistencia sanitaria que necesitan quienes llegan en cayuco, ante el "desborde" de sus medios y recursos. Además, el Ministerio de Defensa está preparando apoyo para la isla ante la llegada de más embarcaciones.

"Tenemos muchas dificultades para garantizar una seguridad sanitaria en la isla, dada la situación de desborde de todos los recursos y medios (...) Esta situación es a todas luces insostenible", ha advertido Clavijo en unas breves declaraciones difundidas por el Gobierno de Canarias.

Desde que comenzó el año, han llegado a Canarias 28.103 migrantes en pateras y cayucos, según un balance oficial al que ha tenido acceso EFE. Esa cifra se concentra en octubre y noviembre. De hecho, el primer semestre había terminado con solo 3.708 personas rescatadas en las costas de las islas, un 67% menos que en 2025, que a su vez se cerró con un descenso del 62%.

Sin embargo, la Ruta Canaria se ha reactivado a niveles desconocidos desde los años récord de 2023 y 2024 y, en poco más de una semana, se ha batido dos veces el récord de llegadas en un solo día: 1.580 el 14 de noviembre y 1.971 este martes, día 24.

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