Mike Krack, jefe del equipo Aston Martin, ha hablado con los medios de comunicación a su llegada a Bélgica. El tema principal de las preguntas ha sido sobre el fichaje de Fernando Alonso por la escudería británica, y el luxemburgués ha transmitido ilusión y optimismo ante la llegada del asturiano al equipo la próxima temporada.

La edad de Alonso, que acaba de cumplir 41 años, ha preocupado ha muchos en el paddock, incluido Alpine, ya que fue el principal motivo de no ofrecerle un contrato de larga duración al español que sí le propuso Aston Martin.

Krack no mostró preocupación sobre el tema: "Siempre decimos que los 40 son los nuevos 30. Así que desde ese punto de vista, es un piloto bastante joven. No tenemos esa preocupación, sigue demostrando que es súper rápido y no esperamos ningún bajón en absoluto", afirmó rotundamente.

"No me sorprendería si esto se prolonga", respondió el luxemburgués acerca del contrato multianual que ha firmado el asturiano, abriendo la posibilidad a que sean más años de los estipulados en un principio.

Krack también ha comentado la confianza que Alonso ha depositado en el equipo: "¿Por qué se unió a nosotros? Él ve un gran potencial en este equipo, en lo que estamos haciendo. El cambio de la sede y gente muy buena que está llegando. Ve el potencial aquí. Hemos hablado de nuestra infraestructura, sobre cómo pensamos hacerlo en los próximos años y creo que eso es lo suficientemente convincente. Fernando también está supervisando, es un tipo inteligente, sabe lo que pasa en los equipos", mencionó el líder de la escudería.

Esta inversión en personal e infraestructura que ha comentado Mike Krack es el principal motivo de la confianza de Fernando Alonso en Aston Martin y una subida de nivel que le haría volver a disputar por un Mundial, algo que no ha podido hacer desde sus años en Ferrari.