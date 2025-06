La protesta de Fernando Alonso en Austria: "He recibido la penalización más dura en 25 años"

A Fernando Alonso le preguntaron por la sanción que podría recibir Max Verstappen, perdiéndose un Gran Premio, y recordó que él sin llegar a tener ningún contacto había recibido "la penalización más dura en los últimos 25 años".

"El año pasado recibí tres puntos de penalización, bueno, la penalización más dura en los últimos 25 años, una penalización de 20 segundos y tres puntos en la licencia por un incidente sin contacto", ha dicho el asturiano ante los medios de comunicación desde el Gran Premio de Austria.

"Así que, cuando cometes un error y cruzas la línea blanca, o cuando cometes un error y sobrepasas la velocidad en el limitador de boxes porque presionaste el botón o atacaste la curva con demasiada agresividad, o algo así, eso es un error de conducción y debería penalizarse con un 'drive through', debería penalizarse con cinco segundos", explica el piloto de Aston Martin.

Cree que sólo la "conducción peligrosa" debería penalizarse con puntos en la 'súper licencia': "Si en mitad de la recta empujas a alguien hacia la hierba, o cuando haces cosas diferentes, debería penalizarse con un punto porque es conducción peligrosa".

Insiste en que "los errores de pilotaje" no deberían ser sancionado con puntos: "En la preparación del fin de semana, hablamos de la altura de la carrocería, el 'camber', los neumáticos, todo eso... Lo último que tengo en mente ahora son los puntos de penalización. Repito lo mismo que dije el año pasado, creo que los puntos de penalización deberían aplicarse a la conducción peligrosa, no a los errores de pilotaje".

La situación de Max

Max todavía podría perderse una carrera si es sancionado. Sólo un punto en esa licencia y no estará presente en la siguiente. Y eso a Fernando le parece excesivo. "Algunas de las cosas que suceden se deben simplemente a que no tienes una visión completa de la situación de la carrera y estás concentrado en esa batalla específica. A veces es mejor perder una batalla y ganar la guerra", dice el asturiano.

"Intento adelantar y no tener ningún contacto porque mi coche podría dañarse y no sumar puntos. Cuando me defiendo, intento defenderme con fuerza, pero al mismo tiempo, a veces no puedes perder tiempo porque tienen una estrategia diferente o no es tu carrera", cerró el de Aston Martin.