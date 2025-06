Primeros frutos del trabajo de Adrian Newey en Aston Martin: "Sabe lo que se debe mejorar"

En Aston Martin todo está cambiando con Adrian Newey, que ya está manos a la obra. El diseño del coche del año que viene, el del nuevo reglamento, ya está en marcha. Y el ingeniero está formando su equipo para darle a Fernando Alonso y Lance Stroll el monoplaza más competitivo posible.

Andy Cowell, jefe de Aston Martin, ha dicho en 'The Race' que desde el primero momento Newey exigió resultados y objetivos muy altos.

"Es una persona que pide objetivos increíbles. No tiene temor a situarlos porque va a por el detalle, lo comprueba y tiene la determinación para seguir alcanzándolos", ha apuntado el jefe de la escudería de Silverstone.

Las peticiones de Newey en la fábrica no cesan: "No hace el trabajo de nadie fácil. Pide que consigamos esto o aquello, y esto y esto. Si algo no encaja, encontrará la forma. No entiende que algo no esté lo suficientemente bien".

Y apenas unos meses después de su llegada, el ingeniero con más títulos de la Fórmula 1 ya ha averiguado el camino que deben tomar: "Sabe lo que se debe mejorar y sabemos en qué dirección empujar para ir hacia la buena dirección. Pero no sabíamos cuanto, aunque Adrian sí porque supo establecer el objetivo al que teníamos que llegar".

"Se forman grupos de ingenieros con Newey. Le verás observando a una pantalla con otros miembros del equipo, queriendo descubrir todo, discutiendo sus experiencias y transmitiendo energía. El entusiasmo que les da a todos es mayúsculo para todo lo que queremos hacer", sentencia el jefe de Aston Martin.

El trabajo de Adrian se está centrando en el coche del curso que viene. Pero también participa en conversaciones sobre las actualizaciones de esta temporada.