Calor, lluvias y tormentas ponen de nuevo en alerta a casi toda España con máximas de hasta 42 grados

Los detalles La ola de calor baja de intensidad en el norte, donde las temperaturas podrán descender hasta diez grados. El paso de una vaguada traerá lluvias que podrán dejar inundaciones y granizadas.

Imagen de archivo. Una persona se refresca en una fuente.
La ola de calor continúa en España, aunque desciende el número de avisos. Tras una jornada complicada en la que Badajoz rompió récords históricos con 45,5 grados, se espera que las altas temperaturas continúen en todo el país, aunque con menos intensidad.

De hecho, en el norte las temperaturas podrán bajar hasta diez grados. Un total de 42 provincias tienen avisos activos por lluvias y altas temperaturas, con temperaturas máximas que llegarán a los 42ºC, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, las provincias con nivel naranja por altas temperaturas son Cáceres y Badajoz (Extremadura), Girona y Lérida (Cataluña), Huesca (Aragón), Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla (Andalucía) y Gran Canaria (Islas Canarias). Córdoba, Huelva y Sevilla llegarán a los 42ºC.

Por otra parte, el resto de avisos por calor estarán en Alicante y Valencia (Comunidad Valenciana), Murcia (Vega del Segura), Madrid (Sur, Vegas y Oeste), Ourense (Galicia), Barcelona y Tarragona (Cataluña), Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo (Castilla-La Mancha), Ávila (Castilla y León), Mallorca (Islas Baleares), Teruel y Zaragoza (Aragón), Almería y Granada (Andalucía), y La Palma (Islas Canarias).

La llegada de una vaguada de aire frío traerá tormentas que podrán dejar rayos, inundaciones e incluso granizadas.

Los avisos por tormentas, se darán en La Rioja (Ribera del Ebro de La Rioja e Ibérica Riojana), Madrid (Sierra de Madrid), Barcelona, Girona y Lleida (Cataluña), Guadalajara (Castilla-La Mancha), Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Valladolid (Castilla y León), Cantabria (Liébana, Centro y Valle de Villaverde y Cantabria del Ebro), Principado de Asturias (Cordillera y Picos de Europa) y Huesca, Teruel y Zaragoza (Aragón). Asimismo, se esperan precipitaciones en Barcelona, Girona, Lérida y Huesca.

