Calor, lluvias y tormentas ponen de nuevo en alerta a casi toda España con máximas de hasta 42 grados

Los detalles La ola de calor baja de intensidad en el norte, donde las temperaturas podrán descender hasta diez grados. El paso de una vaguada traerá lluvias que podrán dejar inundaciones y granizadas.

La ola de calor persiste en España, aunque los avisos disminuyen. Badajoz alcanzó un récord histórico de 45,5 grados, pero se espera que las temperaturas, aunque altas, sean menos intensas. En el norte, podrían descender hasta diez grados. La AEMET ha activado avisos en 42 provincias por lluvias y calor, con máximas de 42ºC en algunas áreas. Las provincias con nivel naranja incluyen Cáceres, Badajoz, Girona y Lérida, entre otras. Una vaguada de aire frío provocará tormentas con rayos y granizadas. Avisos por tormentas se han emitido en varias regiones, incluyendo La Rioja, Madrid y Cataluña, con precipitaciones esperadas en Barcelona y Huesca.

La ola de calor continúa en España, aunque desciende el número de avisos. Tras una jornada complicada en la que Badajoz rompió récords históricos con 45,5 grados, se espera que las altas temperaturas continúen en todo el país, aunque con menos intensidad.

De hecho, en el norte las temperaturas podrán bajar hasta diez grados. Un total de 42 provincias tienen avisos activos por lluvias y altas temperaturas, con temperaturas máximas que llegarán a los 42ºC, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, las provincias con nivel naranja por altas temperaturas son Cáceres y Badajoz (Extremadura), Girona y Lérida (Cataluña), Huesca (Aragón), Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla (Andalucía) y Gran Canaria (Islas Canarias). Córdoba, Huelva y Sevilla llegarán a los 42ºC.

Por otra parte, el resto de avisos por calor estarán en Alicante y Valencia (Comunidad Valenciana), Murcia (Vega del Segura), Madrid (Sur, Vegas y Oeste), Ourense (Galicia), Barcelona y Tarragona (Cataluña), Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo (Castilla-La Mancha), Ávila (Castilla y León), Mallorca (Islas Baleares), Teruel y Zaragoza (Aragón), Almería y Granada (Andalucía), y La Palma (Islas Canarias).

La llegada de una vaguada de aire frío traerá tormentas que podrán dejar rayos, inundaciones e incluso granizadas.

Los avisos por tormentas, se darán en La Rioja (Ribera del Ebro de La Rioja e Ibérica Riojana), Madrid (Sierra de Madrid), Barcelona, Girona y Lleida (Cataluña), Guadalajara (Castilla-La Mancha), Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Valladolid (Castilla y León), Cantabria (Liébana, Centro y Valle de Villaverde y Cantabria del Ebro), Principado de Asturias (Cordillera y Picos de Europa) y Huesca, Teruel y Zaragoza (Aragón). Asimismo, se esperan precipitaciones en Barcelona, Girona, Lérida y Huesca.