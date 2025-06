Stroll y Alonso no se ponen de acuerdo: "El coche no tiene nada positivo, somos muy lentos..."

Aston Martin ha mejorado. Fernando Alonso acumula dos pruebas seguidas puntuando y sobre todo ha dado un paso hacia adelante en las clasificaciones, luchando con los mejores. Pero Lance Stroll no está de acuerdo. Dice el canadiense, que el pasado fin de semana corrió en casa, que el coche "no tiene nada positivo".

Está claro que los pilotos de Aston Martin no se ponen de acuerdo. Fernando sí ha reconocido que han mejorado, pero Lance se ve como al principio de la temporada.

"Realmente no siento ninguna diferencia en el coche. Entonces, Fernando tal vez ha conseguido buenos resultados y se siente bien con el coche. Pero no lo sé. Hoy me he sentido muy lento de nuevo", dice un Lance que sólo pudo ser decimoséptimo en la carrera de Montreal.

Y va más allá: señala directamente al equipo diciendo que no hay nada positivo. "Tengo que mirarlo, no lo sé, pero diría que no hay nada positivo. La verdad es que no. No tengo nada positivo que sacar del día. Sé que somos lentos", acusa un Lance que fue operado de su muñeca derecha antes de la prueba.

No tiene ninguna esperanza de cara a Austria, la próxima cita del mundial de la Fórmula 1: "Tengo un gran presentimiento de que va a ser más de lo mismo de nuevo en Austria".

"El coche tiene unas características que nunca cambian. Y hay problemas que, ya sabes, hay limitaciones que sinceramente siento que nunca cambian. Por lo tanto, probablemente sea lo mismo una y otra vez", sentencia un Stroll que no está nada contento con el rendimiento.

Empezó el año puntuando... pero ahora está atrapado en la parte trasera de la parrilla. Muy lejos de Alonso.