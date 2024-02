Ha tardado, pero ya está aquí la 'silly season' de la Fórmula 1. Desde Italia llega un auténtico bombazo. Según ha informado 'Il Corriere Della Sera' Ferrari quiere fichar a Lewis Hamilton en 2025 para convertirle en compañero de Charles Leclerc.

La histórica escudería roja quiere contar con el siete veces campeón del mundo, al que precisamente le resta un año de contrato con su equipo, Mercedes.

También le resta un año más a Carlos Sainz, que perdería su puesto. Ferrari sí ha anunciado la renovación de Leclerc, pero no la del español. Le resta un año de contrato con los de Maranello y el anuncio sigue haciéndose esperar.

Con la llegada de Hamilton, Sainz no ampliaría más su contrato. Y debería buscar un asiento libre en el 25. Hamilton dejaría su hueco junto a George Russell en las flechas de plata que dirige el austriaco Toto Wolff.

"Conversaciones constantes"

El pasado 19 de diciembre Fred Vasseur anunció que sus conversaciones con Lewis eran "constantes": "He hablado con Lewis cada semana o cada mes durante 20 años, así que no puedo decir que no haya hablado con Lewis en algún momento, ya que siempre estamos en contacto".

"Es cierto, porque la mitad de la parrilla corrió para mí en el pasado, y en Bakú tuve una conversación con Lewis en el paddock y empezó a salir por todas partes, pero si firma un contrato conmigo cada vez que hablamos... ¡me costaría una fortuna!", bromeó el jefe de Ferrari.