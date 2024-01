Oscar Piastri tiene claro su objetivo, continuar con la gran progresión de McLaren para la próxima temporada. El piloto australiano ha dejado ver que uno de los factores más importantes para que esto sea así, es mantener una comunicación abiertay sin barreras con Lando Norris, su compañero de escudería. "Si Lando y yo tenemos instrucciones o información adicional para ayudar nos ayudará a ambos", expresó el piloto de McLaren.

El inicio de la temporada anterior no fue el deseado para los de Woking. En las primeras carreras no cosecharon grandes resultados aunque eso no detuvo la progresión del equipo británico. Las evoluciones en el MCL60 llevaron a sus pilotos a conseguir regularmente posiciones dentro del top 10. En el GP de Gran Bretaña consiguieron un resultado muy positivo en el que Lando Norris quedó segundo y Oscar Piastri cuarto. Con este cambio de tendencia, McLaren pasó a ser el principal rival de Red Bull aunque aun se mantenían las distancias.

Lando Norris y Oscar Piastri acabaron la temporada con grandes resultados. Siete podios por parte del británico y dos por parte del australiano. El joven 'rookie' ha sido una de las grandes revelaciones de 2023. Apuntaba a ser una de las grandes promesas antes de comenzar la temporada y los resultados hablan por si solos. Protagonizó grandes actuaciones, como la victoria en la sprint de Qatar, o el podio en Japón y aunque estuvo por detrás de su compañero prácticamente todo el campeonato, el piloto australiano reveló tener una gran relación con su compañero de equipo.

Tener una buena relación entre compañeros es primordial para que el desarrollo del monoplaza sea lo más eficiente posible. Los pilotos son los encargados de conducirlo, por lo que si comparten sus sensaciones sin secretos, los ingenieros podrán desarrollar mejor el coche. "En términos de datos y cosas así, todo está completamente abierto. No hay barreras y eso no cambiará", declaró Piastri a 'Autosport'. "Por supuesto, por el momento no estamos ganando. Estamos mucho más cerca de lo que estábamos, pero todavía tenemos que encontrar un poco más para desafiar y vencer a Red Bull. Es muy importante para nosotros trabajar juntos y ayudar al equipo a desarrollar el coche", expuso el piloto de McLaren.

Piastri sabía que inevitablemente se iban a comparar sus resultados con los de su compañero y en vez de frustrarse o ceder ante la presión, el joven australiano decidió aprender de él. Esto le sirvió para mantenerse cerca e incluso superarle. "Tal vez en términos de resultados absolutos no había tanta presión para lograr puntos o podios de manera inmediata. Pero la comparación seguía ahí", explicó el australiano.