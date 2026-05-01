El genial comentario de un exnúmero uno sobre Jódar: "Por fin hay un tenista español..."

Un mito del tenis como Andy Roddick dejó un cómico comentario sorprendiéndose por la aparición de Rafa Jódar estos últimos meses de competición. El estadounidense se rindió al nivel mostrado por el madrileño.

Rafa Jódar está siendo sin duda la revelación del tenis este 2026. El joven tenista se convirtió en profesional hace solo cuatro meses y en ese corto periodo de tiempo ya ha sido capaz de conquistar su primer título ATP y alcanzar las rondas finales de torneos tan importantes como el Conde de Godó o el Mutua Madrid Open.

El 'fenómeno Jódar' es ya internacional. La humildad y la determinación con la que el de Leganés juega al tenis ha provocado muchas reacciones por parte de personalidades muy importantes en el mundo del tenis.

Andy Roddick, exnúmero uno del mundo, ha dejado un genial comentario en su pódcast sorprendiéndose de manera irónica con la aparción de Jódar: "¡Menos mal que por fin hay un buen jugador español!".

"No he visto mucho, pero vi un poco del primer set (ante Sinner). Creo que es absolutamente increíble lo que está haciendo a su edad. Sobre todo teniendo en cuenta de dónde viene, ya que el año pasado estaba alrededor del puesto 900 en el ranking ATP", reconoció el estadounidense.

Roddick no se aventura en asegurar si Jódar ganará 'Grand Slams' pero confiesa lo mucho que le gusta verle jugar: "Alcanzar el top 40 tan rápido es muy raro. Tiene un gran talento. Y siempre surge la pregunta: ¿Llegará a la final de todos los Grand Slams o es simplemente un jugador muy bueno? Nunca se sabe, pero juega al tenis de forma increíble y es un placer verlo".