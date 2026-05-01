Un exjefe de Fernando Alonso señala qué situación podría precipitar su retirada

Otmar Szafnauer ha explicado que si el asturiano no logra vencer a su compañero de equipo, podría optar por colgar el casco antes de tiempo.

Otmar Szafnauer es un viejo conocido por el 'alonsismo'. El rumano fue jefe de Fernando durante su etapa en Alpine y ambos no terminaron de la manera más amistosa después de que el entonces 'team manager' de los de Enstone no priorizara renovar el contrato del asturiano debido a su edad.

El '14' terminó fichando por Aston Martin -y sumando ocho podios en 2023- y Szafnauer fue despedido por el Grupo Renault, pero la realidad es que conoce muy bien a Alonso.

En el podcast 'High Performance Racing', Otmar ha señalado qué situación podría precipitar la retirada del bicampeón del mundo de Fórmula 1.

"Recuerden, si no tienes un coche ganador, lo único que tienes que hacer es vencer a tu compañero. Y creo que mientras lo siga superando, podría seguir", ha señalado.

De hecho, se pone en la mente del piloto y en lo que puede estar pensando: "¿Y si Newey consigue un coche ganador en dos años y yo ya me he retirado? Me arrepentiré muchísimo".

"Fíjate en el historial: Honda ha ganado campeonatos mundiales, incluso recientemente, ¿verdad? Adrian Newey también, incluso recientemente", ha explicado.

"Así que si piensas: 'En dos años podemos solucionarlo', no querrás retirarte ahora. Aunque va a ser difícil", ha zanjado.

Hasta la fecha, Alonso encadena 39 jornadas de clasificación venciendo a Stroll, por lo que el nivel, a sus 43 primaveras, sigue estando ahí.