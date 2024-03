El futuro de Max Verstappen está en el aire. A pesar de tener contrato con Red Bull, no es que bajen precisamente tranquilas las aguas en un equipo en el que, por coche, cualquier piloto querría estar. Su situación, sin embargo, no es sencilla, pues el 'caso Horner' puede llevarse por delante no a su jefe sino a Helmut Marko, asesor de la marca, con quien comparte una gran amistad.

Y eso puede tener sus consecuencias. Con Horner haciéndose fuerte en la escudería de las bebidas energéticas, el neerlandés ve además cómo el jefe de mecánicos de su garaje se marcha y también que desde Aston Martin podrían haber hecho una oferta multimillonaria por Adrian Newey, el gran gurú de Red Bull y artífice de todos los éxitos del equipo.

Mientras, en Mercedes le ponen 'ojitos'. A él y a otros como Carlos Sainz y Fernando Alonso... pero Max es Max. Max es el tricampeón. Es quien, salvo sorpresa, tiene muchas papeletas para ser de nuevo el número 1 del Gran Circo. Sin embargo, hay quien piensa que el neerlandés debería darle una vuelta en caso de que todo se descontrole.

"Por su propio interés..."

Es Guenther Steiner, exjefe de Haas F1 Team, quien en 'Sky Sports' lo ha dejado más que claro: "Por su propio interés si no hay nada que le moleste personalmente... creo que no debe moverse".

"Ha ganado mucho en Red Bull. Le dieron la opción de entrar en la F1. Si restablecen todos los temas personales se quedará", insiste Steiner.

En su opinión, cree que la cosa se ha calmado: "Salir del contrato no será fácil, aunque no tenemos información sobre sus acuerdos".

Ahí aparece Mercedes: "Tienen un asiento libre por la marcha de Hamilton. En Aston Martin también tiene opciones, pero si decide irse supongo que se irá a Mercedes".