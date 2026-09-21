¿Podrá convencer la FIA a Fernando Alonso para que no se retire? Atención a la opinión de Honda

Shintaro Orihara, director técnico de Honda, ha explicado cuál es el plan de la escudería y el sentir del piloto en este momento.

Durante el Gran Premio de España, Mohammed ben Sulayem afirmó sin medias tintas que Fernando Alonso le había "prometido" seguir en la Fórmula 1 la próxima temporada.

A sus 45 años, el asturiano no sabe si seguirá o no en la máxima categoría en 2027, y no por el pobre nivel de Aston Martin, sino por las dificultades que se ha encontrado con el reglamento.

Es por ello que, tal y como él mismo afirmó, su continuidad depende de los cambios normativos que pueda a ver de cara al próximo año.

Sin embargo, desde Honda no son muy optimistas con las 'ayudas' que puedan llegar por parte del presidente de la FIA.

"No lo sé, pero él está pensando mucho", respondió Shintaro Orihara, director técnico de Honda, sobre el efecto que pueden tener las promesas de Ben Sulayem.

Eso sí, desde el equipo tienen claro que el plan A no debe ser esperar las ayudas de la FIA: "No creo que pueda darnos ninguna solución mágica. Nosotros simplemente nos centramos en nuestro plan de desarrollo y trabajamos duro para mejorar nuestro producto. Ese es nuestro plan en estos momentos".