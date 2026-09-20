Los detalles Mette Frederiksen y Jens-Frederik Nielsen acuden a Estados Unidos para el encuentro encuadrado en los márgenes de la Asamblea General de la ONU.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el presidente de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, están viajando a Nueva York para formalizar un acuerdo sobre el "control permanente de la seguridad" en Groenlandia por parte de Estados Unidos. Este acuerdo se firmará en los márgenes de la Asamblea General de la ONU. Frederiksen ha mantenido contacto con líderes de Alemania, Francia, Reino Unido, países nórdicos, la UE y la OTAN, aunque no se han revelado detalles concretos. El acuerdo es considerado positivo para la seguridad europea y del reino. Ni Frederiksen ni Nielsen han especificado cuándo se firmará el acuerdo.

Los primeros pasos para formalizar el acuerdo para el "control permanente de la seguridad" en Groenlandia por parte de Estados Unidos ya están en marcha. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el presidente del territorio autónomo de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, están viajando este domingo a Nueva York, donde firmarán, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, un "buen trato" para la seguridad de la isla ártica.

"Estoy viajando a Nueva York. Va a ser un momento importante. Y espero con ansias un buen trato para Groenlandia, el Reino de Dinamarca y Estados Unidos", ha escrito Frederiksen en un mensaje en la red social Instagram debajo de una fotografía de ella sentada en un avión.

La primera ministra de Dinamarca ha detallado que en los últimos días y semanas ha estado en estrecho contacto con sus homólogos de Alemania, Francia y el Reino Unido, los países nórdicos vecinos y los socios de la Unión Europea (UE) y de la OTAN para informarles del acuerdo, del que no han trascendido aún detalles concretos.

Frederiksen ha confirmado antes de tomar el avión en declaraciones a la corporación de radiodifusión pública de Dinamarca, DR, que va a reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, en Nueva York, y ha selakadi que tiene una "excelente relación" con el mandatario.

"En un mundo convulso, creo que este acuerdo es positivo para nuestra seguridad. Tanto desde una perspectiva europea como desde el punto de vista del reino, como desde la perspectiva de la OTAN", ha enfatizado la mandataria, a quien espera en Nueva York su ministro de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen.

Por su parte, Jens-Frederik Nielsen también está volando a Nueva York este domingo, según ha mostrado en Facebook. "Han sido tiempos difíciles para muchas personas en nuestro país, y sé que ha habido tanta preocupación como miedo por lo que pudiera suceder (...)", ha dicho el líder groenlandés, quien viaja acompañado del ministro de Exteriores, Múte B. Egede.

"Mientras cruzo el Atlántico, pienso en todos vosotros que estáis en casa. En las familias, los niños, los jóvenes y las personas mayores. En todos aquellos que han seguido la situación y han estado preocupados por lo que podría deparar el futuro", ha proseguido.

Nielsen ha manifestado su deseo de que "ahora podamos conseguir un poco más de tranquilidad" tras el anuncio del pacto. Ahora bien, ni Frederiksen ni Nielsen han revelado qué día se firmará el acuerdo, cuyo contenido íntegro tampoco ha sido difundido todavía por ninguna de las partes.

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