Un piloto de Fórmula 1 desvela cómo es Fernando Alonso entre bastidores

Gabriel Bortoleto, piloto de Audi que está representado por A14 Management, la agencia de Alonso, ha dejado un llamativo análisis sobre el bicampeón.

Durante su intervención en el podcast 'The Fast And The Curious', a Gabriel Bortoleto le han preguntado por su mánager, Fernando Alonso.

El brasileño, que está representado por A14 Management, dio el salto a la máxima categoría bajo el paragüas del asturiano y le conoce muy bien en distancias cortas.

Es por ello que durante la citada entrevista le preguntaron cómo era el bicampeón entre bastidores y si cambia mucho su manera de ser con respecto a lo que se ve ante los medios de comunicación.

Y Bortoleto replicó afirmando que es transparente: "Es muy directo cuando está delante de las cámaras. Es tal y como se muestra. Una de sus cualidades es que no finge. Así que creo que la gente sabe cómo es".

"Me encanta que muchas veces sea muy sarcástico con muchas cosas. La gente ya lo sabe, pero la mayoría de las veces está siendo sarcástico y es muy divertido. Me encanta. Me río muchísimo con eso", añadió.