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"Esta no es la Fórmula 1"

Órdago de Fernando Alonso a la Fórmula 1: se retirará si no se "cambian" las reglas

El piloto de Aston Martin ha señalado que su decisión no depende de la mejora del coche, sino de las reglas.

Fernando Alonso Fernando AlonsoReuters

Restan tres meses para que el contrato de Fernando Alonso con Aston Martin llegue a su fin y aún se desconoce si el asturiano seguirá corriendo en 2027 o colgará definitivamente el casco.

En Silverstone quieren renovar al bicampeón del mundo de Fórmula 1, pero este prefiere esperar, ver cómo evoluciona el proyecto y, sobre todo, ver si se introducen cambios en la nueva normativa.

Así lo expresó en la previa del Gran Premio de Italia que se disputa este fin de semana en el circuito de Monza.

"Mi decisión no es sobre el coche, yo pilotaré y trabajaré al cien por cien aunque luche por un decimoquinto", señaló.

"Pero sí más por las reglas, ésta no es la Fórmula 1 que queremos, ni los pilotos ni los espectadores", añadió en declaraciones que publica 'As'.

Y ahí llega el órdago a la F1: "Hay que cambiar algunas cosas y espero poder contribuir a que con las próximas reglas volvamos a la F1 real",

Eso sí, a modo de conclusión Alonso afirmó que su prioridad sigue siendo el 'Gran Circo': "Mi principal objetivo sigue siendo la Fórmula 1 y eso no va a cambiar".

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