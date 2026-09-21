¿Qué pasa con Sinner? El número 1 podría retrasar su regreso a las pistas

El extenista italiano Stefano Pescosolido no vería descabellado que su compatriota se salte la gira asiática para llegar en plenas condiciones a las ATP Finals.

Desde que alzase el título de Wimbledon el pasado 12 de julio, no hemos vuelto a ver a Jannik Sinner en competición.

El número 1 del mundo se saltó la gira americana, incluyendo el US Open, debido a unas molestias en su rodilla derecha y es una incógnita cuándo reaparecerá.

Previsiblemente el plan del italiano, que ya ha vuelto a entrenar en Montecarlo, sería regresar en Pekín, donde defiende título, y luego jugar el Masters 1000 de Shanghái.

Sin embargo, tal y como explica Stefano Pescosolido en 'Tuttosport', Sinner podría optar por saltarse completamente la gira asiática.

"Creo que ahora está siendo un poco más cuidadoso desde el punto de vista físico. Quiere evitar recaídas", ha arrancado el extenista.

Es por ello que podría optar por reaparecer directamente en Viena: "Los Grand Slams son su principal objetivo y me imagino que quiere llegar en las mejores condiciones posibles al próximo año para intentar ganar tantos como pueda. Hay dos opciones: Pekín y Shanghái, o comenzar directamente con los torneos indoor".

Y es que Sinner, aún renqueante de sus molestias en la rodilla derecha, no guarda un gran recuerdo de Shanghái, donde la pasada temporada tuvo que retirarse.

"El año pasado, en el Masters 1000 de Shanghai, las condiciones fueron complicadas y tuvo que retirarse por calambres. Podría saltarse la gira asiática y volver en Viena para estar preparado para las ATP Finals y, de esa manera, planificar de la mejor forma posible la siguiente temporada", ha zanjado. Pescosolido.