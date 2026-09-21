El juez cita a las hijas de Zapatero el 30 de noviembre y da al expresidente tres días para presentar documentación de las joyas

Los detalles El magistrado también solicita un informe pericial a la joyería Yanes de las piezas incautadas en el registro del despacho del expresidente.

El juez del caso Plus Ultra, José Luis Calama, ha citado a declarar como investigadas, el próximo 30 de noviembre, a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero y ha solicitado un informe pericial gemológico y joyero a la joyería Yanes de las piezas incautadas en el registro del despacho del expresidente del Gobierno del pasado 19 de mayo.

Del mismo modo, el instructor comunica a la defensa del expresidente del Gobierno que en el plazo de tres días puede aportar al órgano judicial toda la documentación que tenga en su poder en relación con las joyas. En su declaración en la Audiencia Nacional, Zapatero evitaba responder a Calama sobre las joyas intervenidas en su despacho y tasadas preliminarmente en 1,3 millones de euros, al alegar que no había tenido tiempo suficiente para recopilar la documentación necesaria que acredite su origen y que lo haría "al cabo de una semana o diez días".

Ahora, más de tres meses después en los que el juez no ha recibido aportación de ningún documento, Calama da a la defensa del expresidente un plazo de tres días.

En la providencia, el magistrado de la Audiencia Nacional cita a Laura y Alba Rodríguez Espinosa para que declaren en calidad de investigadas el 30 de noviembre, la primera a las 9:00 horas y la segunda a las 12:00 de la mañana. Calama cita también a declarar como testigos, el próximo 19 de noviembre, a José Ángel Partearroyo, exdirector de Participadas de SEPI, y a Félix Martín, exdirector financiero de Plus Ultra.

En el auto en el que acuerda el informe pericial, el juez precisa que los gemólogos y tasadores de la joyería Yanes deberán pronunciarse sobre distintos extremos de las piezas de joyería, como la posible identificación del área geográfica de creación, la identificación de los metales preciosos, su valor de reposición actual y del conjunto del lote, así como su antigüedad, entre otros extremos.

La resolución acuerda dar traslado a la joyería Yanes de los seis dictámenes gemológicos realizados por el Instituto Gemológico Español el pasado mes de junio sobre las piezas de joyería incautadas.

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