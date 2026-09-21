Rajada monumental de Carlos Sainz contra Williams: "Es el peor coche que he tenido nunca"

El madrileño reconoce que "incluso en 2015 y 2016 tenía un arma mejor" que el FW48 actual, del que no destaca nada bueno.

Tras el Gran Premio de España y afrontando el tercio final de una temporada en la que poco podrá 'rascar', Carlos Sainz se ha mostrado muy decepcionado con el rendimiento del FW48.

El '55', que es 16º en la general con seis puntos después de 14 Grandes Premios, ha asegurado que "incluso en 2015 y 2016 tenía un arma mejor".

El madrileño debutó con Toro Rosso y fue creciendo de la mano de Renault, McLaren y Ferrari, pero ahora en Williams vive sus peores años en la categoría.

"Me fastidia mucho que [el Gran Premio de Madrid] haya llegado quizá en el año en el que tengo el peor coche que he tenido nunca, que es 2026", ha señalado en declaraciones que publica 'Motorsport'.

A Sainz le preguntaron qué tenía de bueno el FW48, y a Carlos no le tembló el pulso para afirmar que nada: "No mucho este año".

"Por eso estamos tan decepcionados con el rendimiento del coche, porque no tiene ninguna fortaleza y tiene muchas debilidades. Eso significa que no llegas a ningún circuito esperando un milagro, porque sabes que no tienes ningún punto particularmente fuerte", ha señalado.