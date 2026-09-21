El alunicero 'El Niño', herido en Madrid con cinco disparos de bala: fue secuestrado y abandonado en el hospital

Los detalles Rafa Hornero, alias 'El Niño', es un conocido alunicero vinculado a la banda del 'Samuelillo'. Actualmente se encuentra bajo custodia de la Policía.

Este fin de semana, en Madrid, se produjo un incidente similar al ocurrido en la autovía de Barcelona. Rafa Hornero, conocido como 'El Niño', un alunicero con numerosos antecedentes, fue secuestrado y abandonado en un hospital con cinco disparos. El suceso ocurrió en Puente de Vallecas, donde cuatro hombres lo forzaron a entrar en un Mercedes negro tras dispararle. Un vecino alertó a la Policía, que localizó a los secuestradores en una gasolinera, aunque lograron escapar. 'El Niño' sufrió graves heridas, incluyendo un pie amputado. Se sospecha un ajuste de cuentas, pues él habría disparado a un rival. La Policía investiga el caso.

Este fin de semana se ha dado en Madrid una escena parecida a la vivida en plena autovía de Barcelona. Un hombre fue metido a la fuerza en un coche y, en este caso, fue posteriormente abandonado en el hospital con cinco disparos de bala.

La víctima de este secuestro es Rafa Hornero, alias 'El Niño', un conocido alunicero de Madrid vinculado a la banda del 'Samuelillo', pero del que no circulan imágenes. Tiene 40 años y numerosos antecedentes por robo.

El suceso se produjo la madrugada del sábado en Puente de Vallecas, cuando cuatro hombres lo metieron a la fuerza en un Mercedes negro después de dispararle. Mientras, un quinto limpiaba los restos de sangre del suelo.

Un vecino escuchó los disparos y alertó a la Policía, que localizó a los secuestradores en una gasolinera. El grupo logró escapar y, en su huida, dejó al alunicero herido en un hospital.

'El Niño' recibió cinco balazos en las piernas y se le ha tenido que amputar un pie. Actualmente, su pronóstico es reservado. A la espera de tomarle declaración, está custodiado por la Policía, que tiene las vainas de los disparos y un teléfono móvil.

Todo apunta a un ajuste de cuentas. Según fuentes cercanas a la investigación, 'El Niño' habría disparado a otro rival del que aún no se sabe nada.

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