Djokovic desvela el mejor consejo que ha recibido: cambió por completo su carrera

El ganador de 24 Grand Slams ha recordado cómo pensó en cambiar su manera de ser para tratar de encajar mejor en el circuito.

En el programa de Kevin Hart para Netflix, Novak Djokovic ha mostrado algunos aspectos de su faceta más personal que el gran público desconoce.

El balcánico ha recordado sus inicios en el circuito y la actitud que mostraba al mundo haciendo distintas imitaciones de jugadores o interactuando con el público.

Hubo gente que casó con la manera de ser de 'Nole', pero otros fueron muy críticos con él y le hicieron plantearse cambiar su personalidad.

Sin embargo, él rápidamente entendió que ese no era el camino: "El mejor consejo que me han dado nunca es ser siempre fiel a ti mismo, ser fiel a tu yo más auténtico. Yo lo era. Siempre me han gustado los monólogos cómicos: me encanta esa teatralidad, el hecho de que sea en directo y delante de la gente, la interacción y energía que recibes. Antes hacía, mucho más que ahora, imitaciones, imitaciones de las otras leyendas".

Eso sí, Djokovic reconoce que tuvo muchas dudas: "A mucha gente les gustaban, pero a mis rivales y a mis compañeros no les hacían demasiada gracia. Tampoco le gustaban a la prensa. Dejé de hacerlas... porque en cierto modo quería encajar. Quería convertirme en alguien que no soy. Quería que a la gente le gustase lo que hacía".

Pero su gente le hizo tener los pies en el suelo: "Entonces, me di cuenta. '¿Sabes qué? A la mierda'. Necesitaba ser quien yo era de verdad. Este es uno de los mejores consejos que recibí por parte de la gente que me ayudaba. En un deporte tan individual como el tenis, si quieres destacar de verdad, lo harás con algunas de tus habilidades, pero también con tu personalidad".

"Vas a tener una carrera larga y exitosa si tienes esa conexión con la gente, y solo vas a tener esa conexión con la gente si ellos te ven como una persona auténtica, si ellos te ven tal y como tú eres", ha zanjado.