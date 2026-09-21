El hijo mayor de Cindy Crawford, Presley Gerber, muere a los 27 años en un centro de rehabilitación

Un representante de la familia de la supermodelo ha confirmado que Gerber ha fallecido este domingo. Desde su entorno han pedido "privacidad" para sobrellevar un "difícil y doloroso momento"

El hijo mayor de la supermodelo Cindy Crawford, Presley Gerber, ha fallecido este domingo a los 27 años en un centro de rehabilitación, según ha confirmado la revista especializada 'TMZ'. Un representante de la familia de Crawford ha pedido, en su nombre, "privacidad" para sobrellevar este "difícil y doloroso" momento.

Según la información de la oficina del forense del condado de Los Angeles a la que ha podido acceder la revista, Gerber falleció en el centro de rehabilitación en el que se encontraba, aunque todavía no se le ha practicado la autopsia. "La familia pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso", ha señalado el representante familiar.

En 2019, cuando Gerber tenía apenas 20 años fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol. Ese mismo año acabó siendo condenado a tres años de libertad condicional y obligado a completar un programa relacionado con infracciones por el mismo delito, conducción bajo los efectos del alcohol, así como a realizar servicio comunitario.

Gerber era el hijo mayor de Crawford y su esposo Rande Gerber, padres también de la modelo Kaia Gerber. Nacido en 1999 en Beverly Hills (California), Presley Gerber también había ejercido como modelo. Según la revista 'People', el hijo de la modelo había empezado a hablar recientemente sobre sus problemas de salud mental y abuso de sustancias.

"Tras haber luchado con problemas de salud mental, depresión y otras cuestiones relacionadas, creo que tanto si ayudo a una persona como 100 a salir de la situación en la que yo mismo me encontré en un momento dado es todo lo que necesito hacer", aseguró en una entrevista en el podcast 'Studio 22'.

Además de calificarlo como "un problema", la salud mental, aseguraba, era una parte "muy importante" de su vida. "Es un trabajo de 24 horas al día y siete días a la semana y hay mucho que hacer", añadía. "Esto es realmente lo que quiero hacer: ayudar a personas que estén deprimidas o luchando con algo que está teniendo un efecto negativo en su cuerpo".

"Espero haber cometido los errores por otras personas para que no tengan que cometerlos ellos", continuaba. En uno de los podcasts en los que participó, Presley Gerber explicó que de joven tenía una vida sana, centrada en el deporte, pero que cuando comenzó a trabajar pasó a un segundo plano, lo que hizo que su calidad de vida "disminuyera rápidamente", algo de lo que tardó en ser consciente unos 10 años.

Este mismo año, en una entrevista concedida a raíz de la recreación de Kaia Gerber junto a Homer Gere de la mítica portada de la revista 'Vogue' en 1992 en la que salían sus respectivos padres, Cindy Crawford y Richard Gere, cuando eran pareja sentimental, la hermana de Presley Gerber reflexionó sobre lo que la revista define como una "década de lucha contra la drogadicción". Fueron precisamente los problemas de su hermano los que la llevaron a quedarse en un discreto segundo plano familiar, sin pedir ayuda, porque le parecía "demasiado" que sus padres tuvieran "dos hijos que los necesitaran".

En aquella misma entrevista, Kaia defendió el valor de su hermano al hablar de sus problemas: "Mis padres, la mayor parte de nuestra vida, fueron muy reservados y no compartieron nada. Ahora tenemos a este maestro absoluto, mi hermano, que dice 'Voy a ser muy humano'", señaló.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido