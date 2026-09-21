Crisis en Ceuta en directo | Torres tacha de "salvajada" el ataque a una diputada en Ceuta

La diputada ceutí atacada por manifestantes en Ceuta: "Pensé que no saldríamos de allí. Venían a lincharnos. Eran mis vecinos" El domingo se vivió un episodio especialmente tenso en Ceuta cuando el coche en el que viajaba la diputada de Ceuta Ya en la Asamblea ceutí Julia Ferreras fue atacado por manifestantes, unos altercados en los que varios de los presentes han lanzado huevos y piedras contra el vehículo, que tuvo que abandonar el entorno del puerto escoltado por la Policía. "Muchísimo miedo, pensé que no saldríamos de allí. Venían a lincharnos", asegura la diputada en una entrevista en la 'Cadena SER', donde ha explicado que pudo identificar a muchas de las caras que protagonizaron la agresión: "Eran mis vecinos". Para la diputada, el miedo de la población ceutí es "legítimo", aunque cree que la derecha "lleva 50 días instrumentalizando" la crisis. "No podemos linchar a nadie porque piense diferente", opina. "Eso es responsabilidad de los que nos gobiernan. La derecha está alentando esto", añade, pidiendo a las autoridades que "dejen de echar gasolina al fuego". "Los inmigrantes se irán, conforme a la ley, pero aquí nos quedamos los ceutíes, y es una ciudad muy pequeña", recuerda. Compartir en X

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Torres tacha de "salvajada" el ataque a una diputada en Ceuta El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha calificado la agresión en Ceuta al coche en el que viajaba una diputada y varias personas más de "salvajada". "Sin duda, hay quien está enviando mensajes de odio, hay llamamiento a la violencia. Yo hago una llamamiento a la vuelta a la normalidad", ha explicado. "Por favor, esto no puede repetirse porque estamos entre todos intentando ayudar para recuperar la normalidad de Ceuta", ha añadido asegurando que "indudablemente" es consecuencia del discurso de Vox, al que recriminó que José María Figaredo, uno de sus portavoces parlamentarios, sea "capaz de decir en el Congreso que hay que ir a cazar al inmigrante", lo que constituye "un mensaje de odio" con el que "está provocando violencia y está exacerbando ánimos". "Si los responsables públicos somos los que lo hacemos un llamamiento a la violencia, ¿qué podemos esperar de quienes nos siguen? Es lamentable y, por tanto, absolutamente reprochable. Y yo hago un llamamiento otra vez a volver a la normalidad, aunque sé que en algunos casos es un llamamiento fracasado. Yo lo lamento porque demuestran que son personas que no merecen ser respetadas", ha sentenciado. Compartir en X

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El Gobierno de Ceuta condena la agresión sufrida por una diputada de la Asamblea El Gobierno de Ceuta ha expresado este lunes su "más firme condena" ante la agresión sufrida por la diputada de la Asamblea Julia Alejandra Ferreras, del partido Ceuta Ya!, a quien ha trasladado su "solidaridad y apoyo", así como al resto de personas afectadas. Los incidentes se produjeron a última hora de la tarde de este domingo cuando varias personas se concentraron en el puerto ceutí ante la supuesta llegada a la ciudad de integrantes del colectivo 'Negu Gorriak/Derecho a Techo", una concentración que derivó en el lanzamiento de huevos y piedras contra al menos un vehículo, perteneciente a Julia Ferreras, que pasaba por la zona. "Ceuta atraviesa momentos de enorme dificultad, entendemos el cansancio, la preocupación, la indignación e incluso la frustración de muchos ceutíes y entendemos que existen situaciones que pueden sentirse como provocaciones y, sobre todo, que los ciudadanos quieran salir a la calle para reclamar aquello que consideran justo y para exigir que Ceuta sea escuchada, atendida y protegida", ha expuesto este lunes el Gobierno autonómico. Al mismo tiempo, ha señalado que "hay una línea que nunca debemos cruzar y es que la violencia no es una alternativa porque ninguna causa, por legítima que sea, ninguna reivindicación, por justa que resulte, y ninguna provocación pueden justificar una agresión". EFE Compartir en X

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Sánchez defenderá en Nueva York su gestión de la crisis de Ceuta y el modelo de migración que promueve España El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja hoy a Nueva York para participar en la semana de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde tiene previsto abordar la crisis en Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos para defender su gestión y el modelo migratorio de España. Sánchez lleva una agenda que quiere exponer en este foro internacional, con temas como la gobernanza de la inteligencia artificial, la defensa del sistema multilateral y la reivindicación del modelo económico de España, pero no evitará la situación en la ciudad autónoma, que ahora mismo es la prioridad número uno para el Ejecutivo, según trasladan fuentes de Moncloa. Aunque el jefe del Ejecutivo no busca un apoyo formal en forma de declaración institucional o algún instrumento diplomático similar, con toda probabilidad abordará este asunto en sus intervenciones públicas, así como en las reuniones informales que va a mantener con líderes internacionales y en las entrevistas a medios estadounidenses que va a conceder. Sánchez quiere explicar su visión de los hechos sobre la llegada de unas 80.000 personas a territorio nacional, que ha abierto una profunda crisis que se mantiene mes y medio después, con unos 10.000 inmigrantes irregulares todavía en la ciudad, 3.000 de ellos vagando por las calles sin una plaza de acogida, según admiten ya en el Ejecutivo. Europa Press Compartir en X

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Feijóo regresa a Ceuta por cuarta vez para guiar la visita de Weber y el PP europeo El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, vuelve este lunes a Ceuta por cuarta ocasión tras la entrada masiva de más de 70.000 personas los días 30 y 31 de julio. Esta vez lo hará para acompañar al presidente del PP europeo, Manfred Weber, y a la delegación del partido que se desplazará al territorio para ver en primera persona el estado de la ciudad autónoma y la frontera con Marruecos. Feijóo y Weber darán una rueda de prensa a las 12.30 horas junto al presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en la biblioteca pública Adolfo Suárez. Previamente, a las 11.30 horas, mantendrán una reunión de trabajo con todos los miembros de la delegación del PPE. El resto de la agenda está bajo llave, aunque fuentes populares confirman a Servimedia que visitarán algunos de los puntos calientes de la ciudad. La visita se enmarca en la estrategia del PP de "europeizar" la crisis de Ceuta. Este domingo, Feijóo celebró la resolución aprobada por el Parlamento Europeo el pasado jueves, por la cual "la inmensa mayoría de los europeos saben que Europa no comienza y finaliza en Andalucía", sino "en Ceuta y Melilla". Ese mismo día, le jefe de la oposición se reunió en el Congreso con el comisario europeo de Migraciones, Magnus Brunner. Compartir en X

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Los altercados de ayer acabaron con el coche de la diputada Julia Ferreras destrozado La llegada de Marlaska tiene lugar justo después de una tarde especialmente tensa en Ceuta. Ayer, varias decenas de personas se concentraron coincidiendo con la supuesta llegada a la ciudad autónoma de integrantes del colectivo 'Negu Gorriak/Derecho a Techo' para expresar su rechazo a la llegada de este grupo que consideran vinculado a la izquierda radical. El objetivo de este último colectivo, según comunicó hace días, era prestar ayuda humanitaria e integrarse en labores de emergencia y observación de las que consideran posibles agresiones contra personas refugiadas tras la entrada masiva de migrantes del pasado julio. Durante los altercados, varios de los presentes lanzaron huevos y piedras contra al menos un vehículo, que ha tenido que abandonar el entorno del puerto escoltado por la Policía. Según han informado en redes sociales varias personas vinculadas al partido político local Ceuta Ya, el coche que ha resultado destrozado no estaba vinculado con la llegada del colectivo que había motivado la protesta vecinal, sino que pertenece a la diputada de la Asamblea ceutí Julia Ferreras. Compartir en X

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