El hermano de Lady Di mantiene su versión: insiste sobre el "tono algo eufórico" del rey Carlos III y se pregunta si está "furioso o avergonzado" de ello

Sale a subasta el 'vestido de la venganza' que Lady Di lució tras hacerse pública la infidelidad de Carlos con Camila

Los detalles El conde Spencer se ratifica en una entrevista exclusiva a la BBC a raíz de la publicación este martes en Reino Unido de su libro 'Swan Song: Diana, my sister' ('El canto del cisne: Diana, mi hermana').

No se desdice de nada de lo que ha publicado en su libro. En una entrevista, el hermano de Diana de Gales ha vuelto a sacar todos los trapos sucios que rodearon su matrimonio con el rey Carlos III de Inglaterra y su divorcio. En concreto, Charles Spencer ha contado cómo reaccionó el ahora monarca cuando se enteró del accidente mortal.

Una ratificación de sus palabras que realiza tranquilo y sin titubear: "Sentí, como digo en el libro, que había un tono algo eufórico", asegura en una entrevista televisada a raíz de la publicación este martes en Reino Unido de su libro 'Swan Song: Diana, my sister' ('El canto del cisne: Diana, mi hermana'). Ya la semana pasada, el 'Daily Mail' revelaba que cuando el entonces príncipe de Gales reaccionaba a la muerte de Lady Di "como si le hubiese tocado la lotería".

"Había recibido muchas llamadas ese día de gente que se preocupaba, que estaba conmocionada, como todos nosotros. Y sentí que había una ligereza en su tono sobre la muerte de Diana que realmente me desentonaba", sostiene Spencer en una entrevista exclusiva a la BBC, en la que repite las ya tan polémicas palabras de sus memorias.

Entonces, el conde asegura que pensó: "'Ah, ahora se va a recomponer y va a decir algo más apropiado'", pero a continuación el actual rey dijo "'pronto la olvidaremos'". A raíz de estas revelaciones, la Casa Real británica hacía una excepción pronunciándose a través de un comunicado, en el que rechazaba tajantemente esa versión de los hechos.

"El Rey está claramente furioso. El Palacio de Buckingham casi nunca emite una declaración de ese tipo", le exponía a Spencer la periodista Laura Kuenssberg durante la entrevista. Ante ello, el conde se preguntó si estaría "furioso o avergonzado": "Porque les aseguro que esas fueron exactamente sus palabras", sostuvo Spencer, 30 años después de la tragedia que sigue enfrentando dos versiones, así como a dos familias.

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